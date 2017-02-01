Новый проект «Кто кому Рабинович» собрал у экранов миллион зрителей

Новая передача на канале «112 Украина» заняла седьмую строчку в рейтинге программ общенационального вещания

В воскресенье 29 января в 20:15 успешно стартовала в эфире телеканала 112 Программа «Кто кому Рабинович». По рейтингам проект занял второе место среди всех программ телеканала за этого год и стал лучшей передачей за день.

В программе народный депутат Украины Вадим Рабинович подводил итоги недели, отвечая на предложенные редакцией и зрителями вопросы. В студии телеканала политик комментировал повышение цен во всех отраслях, блокирование ветеранами АТО железнодорожных перевозок в оккупированные районы Донбасса, реформу национальной полиции, деятельность украинской делегации в ПАСЕ.

Зрители задавали вопросы ведущему с мобильной студии, которая работала в центре Киева, по телефону в прямом эфире, а также публиковали их на Facebook-странице Вадима Рабиновича.

Отметим, программа «Кто кому Рабинович» вызвала у зрителей настолько большой интерес, что количество поступивших в эфир звонков превысило допустимое техническими возможностями сети. Число обращений в студию достигло более 5 тысяч за несколько минут. Сейчас телеканал работает над тем, чтобы к следующему выпуску передачи телефонная сеть справилась с такой нагрузкой.