В Авдеевке в результате обстрела ранен местный житель

Главный полицейский Донецкой области рассказал о раненом, прямых попаданиях и неразорвавшемся снаряде

В результате утреннего обстрела боевиками находящейся на линии разграничения Авдеевки ранен мирный житель. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Утро. Авдеевка. Около 7 утра боевики продолжили обстрел города. Жители обращаются за помощью на 102.

Район ул. Тургенева. Прямое попадание снарядов в жилые дома. Потерпевших от обстрела нет.

Район ул. Металлургов. В результате обстрела повреждены крыши домов. Ранения получил мужчина 1954 года рождения.

Район ул. Колосова. Снаряд попал в крышу дома, выбиты окна. Потерпевших от обстрела нет.

Район ул. Спортивной. На крыше дома находится снаряд, который не разорвался. Пострадавших нет.

На каждое такое обращение выезжают следственно-оперативные группы полиции Донеччины для документирования и оказания необходимой помощи нашим гражданам», - написал в соцсети Вячеслав Аброськин.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Порошенко поручил всей стране помочь Авдеевке.