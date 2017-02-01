Обстрел боевиков разрушил дома и школу Врубовки на Луганщине

Луганская область также страдает от обстрелов боевиков

В результате обстрела Врубовки Луганской области разрушены частные дома и здание школы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Луганской области Татьяна Погукай.

"Сегодня в пять утра боевики обстреляли поселок Врубовка Попаснянского района. В результате обстрелов есть разрушения частных домов, здания школы», - написала в соцсети Татьяна Погукай и пообещала сообщить подробности, когда вернется с места происшествия.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Совбез ООН поддержал украинское заявление для прессы по Донбассу.