Обстрел боевиков разрушил дома и школу Врубовки на Луганщине

Луганская область также страдает от обстрелов боевиков
В результате обстрела Врубовки Луганской области разрушены частные дома и здание школы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Луганской области Татьяна Погукай.
"Сегодня в пять утра боевики обстреляли поселок Врубовка Попаснянского района. В результате обстрелов есть разрушения частных домов, здания школы», - написала в соцсети Татьяна Погукай и пообещала сообщить подробности, когда вернется с места происшествия.
Ранее "Комментарии" писали о том, что Совбез ООН поддержал украинское заявление для прессы по Донбассу.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: дома, Донбас, Луганская область, обстрел, школа
Последние новости
|
13:07
|
13:00
|
13:00
|
12:56
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0