Обстрелы оставили Донецк без воды

Из-за повреждения электрического ввода полностью остановлена подача воды на Донецк и часть Макеевки
Сегодня в результате боевых действий Донецк лишился водоснабжения . Об этом сообщает КП Вода Донбасса.
«Сегодня в 9.30 в результате боевых действий обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Поврежден 3-й электрический ввод (линия электропередачи 35 кВ). Подача воды на город Донецк, а также на Червоногвардейский район Макеевки остановлена полностью», - говорится в сообщении предприятия.
Ранее «Комментарии" писали о том, что обстрел боевиков разрушил дома и школу Врубовки на Луганщине.
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