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Морозы отступают: Украину накроют дожди и мокрый снег

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В Украину идет потепление, а с ним дождь и мокрый снег

В ближайшие сутки Украину начнет покидать холодный циклон и на смену морозам придут дожди и мокрый снег.

 Об этом сообщает Укргидрометцентр. 

В Украине в ближайшие сутки синоптики прогнозируют потепление, с которым придут осадки в виде мокрого снега и дождя. 

Холодный воздух будет отступать на восток, а с Центральной Европы к нам начнет перемещаться более теплая воздушная масса, в связи с чем температура воздуха начнет постепенно повышаться, особенно в западной части страны. 

Завтра утром и днем в западных областях мокрый снег и дождь, гололед. Ночью и утром на Правобережье туман. На дорогах кроме крайнего юга, местами гололедица. Ветер переменных направлений, (в западной части - юго-восточный), 3-8 м/с. 

Температура в западных областях 1-6° мороза, на остальной территории 6-11°, на Левобережье до 15° мороза; днем 0-6° мороза, на западе и юге страны от 2° мороза до 3° тепла. 

В Киеве – без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 2-4° мороза.

На 3 февраля характер погоды изменится. В Украине, кроме юга, мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега, ночью в Карпатах и Закарпатье, днем на Черниговщине и Сумщине сильные осадки. 

На дорогах в большинства районов юга, гололедица. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с. 

В восточных областях и на севере Левобережья завра ночью ожидается 9-15°, днем 1-7° мороза; на остальной территории ночью 2-8° мороза, в западных областях около 0° , днем от 3° мороза до 3° тепла, в большинстве западных и в южных областей 2-8° тепла. 

В Киеве - мокрый снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 0-2° тепла.

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Теги: зима, мокрый снег, погода, погода на февраль

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