В Авдеевке жертвой обстрела стала женщина

Изрешеченное осколками тело женщины нашли на улице
В Авдеевке увеличилось число жертв утреннего обстрела среди мирного населения. От осколочных ранений погибла женщина. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
"Авдеевка. Результаты утреннего обстрела. Буквально 20 минут назад на ул. Заводской обнаружен труп женщины, 1955 года рождения, с многочисленными осколочными ранениями», - написал в соцсети Аброськин.
Напомним, сегодня он уже сообщал о гибели под обстрелом в Авдеевке местного мужчины.
Ранее "Комментарии" писали о том, что обстрелы оставили Донецк без воды.
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