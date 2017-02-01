В Авдеевке жертвой обстрела стала женщина

Изрешеченное осколками тело женщины нашли на улице

В Авдеевке увеличилось число жертв утреннего обстрела среди мирного населения. От осколочных ранений погибла женщина. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Авдеевка. Результаты утреннего обстрела. Буквально 20 минут назад на ул. Заводской обнаружен труп женщины, 1955 года рождения, с многочисленными осколочными ранениями», - написал в соцсети Аброськин.

Напомним, сегодня он уже сообщал о гибели под обстрелом в Авдеевке местного мужчины.

Ранее "Комментарии" писали о том, что обстрелы оставили Донецк без воды.