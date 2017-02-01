Верховной Раде предложили уволить Владимира Вятровича

Предложение внес нардеп от «Оппоблока» Александр Вилкул, а Вятрович предположил, что он обиделся на него за 8 марта

Верховной Раде предложили признать неудовлетворительной работу главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича и обратиться к Кабмину по поводу увольнения чиновника. Такая информация появилась на сайте Верховной Рады в постановлении №6008 «О признании работы главы Украинского института национальной памяти Вятровича В.М. неудовлетворительной и обращении к Кабинету Министров Украины относительно увольнения его с занимаемой должности».

Документ зарегистрировал нардеп от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул.

Сам Вятрович уже отреагировал на эту информацию на своей странице в соцсет и предположил, что таким образом Александр Вилкул высказал свою обиду за 8 марта.

Напомним, на днях Владимир Вятрович предложил «декоммунизировать» 8 марта и 1 и 9 мая.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Вятрович предлагает перенести выходной с 8 марта на 9 марта.