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общество

Верховной Раде предложили уволить Владимира Вятровича

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Работу Вятровича хотят признать неудовлетворительной

Предложение внес нардеп от «Оппоблока» Александр Вилкул, а Вятрович предположил, что он обиделся на него за 8 марта

Верховной Раде предложили признать неудовлетворительной работу главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича и обратиться к Кабмину по поводу увольнения чиновника. Такая информация появилась на сайте Верховной Рады  в постановлении №6008 «О признании работы главы Украинского института национальной памяти Вятровича В.М. неудовлетворительной и обращении к Кабинету Министров Украины относительно увольнения его с занимаемой должности».

Документ зарегистрировал нардеп от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул.

Сам Вятрович уже отреагировал на эту информацию на своей странице в соцсет и предположил, что таким образом Александр Вилкул высказал свою обиду за 8 марта.

Напомним, на днях Владимир Вятрович предложил «декоммунизировать» 8 марта и 1 и 9 мая.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Вятрович предлагает перенести выходной с 8 марта на 9 марта.

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Теги: Верховная Рада, Вятрович, декоммунизация, Институт национальной памяти, увольнение

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