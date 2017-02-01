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общество

Расследование Станчевского: Страны G7 помогут остановить Сергея Рыбака

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Рейдеры против АТБ

Посольства стран Большой семерки, G7, должны взять под личный контроль вопрос расследование уголовного дела по рейдерскому захвату сети АТБ 

Такое мнение в прямом эфире телеканала «NewsOne» высказал политолог Алексей Станчевский, который вместе с Константином Диканем и Дмитрием Воронковым провели расследование организации масштабной PR-кампании против крупнейшей в Украине торговой сети. Активисты обратились с письмом к послам США, Канады, Японии, Великобритании, Италии, Франции и Германии с просьбой осуществить мониторинг расследования этого дела и фактов политической коррупции в Украине.

«Мы обратились к ряду посольств. Прежде всего это было американское посольство. Конечно, согласно законодательству Украины иностранные посольства и иностранные государства не могут никоим образом влиять на внутреннюю политику, но вместе с тем США и другие страны так называемой G7, Большой семерки, являются крупными стратегическими международными партнерами Украины. И они осуществляют макро-финансовую помощь, и не только в рамках пакета помощи Украине. Наша просьба состояла в том, чтобы соответствующие посольства стран G7 осуществляли мониторинг и держали руку на пульсе, когда начнется сам процесс расследования действий народного депутата Рыбака. Кроме этого, Сергей Рыбалка как народный депутат является членом групп межпарламентских связей с парламентами других государств - это Китай, Узбекистан, Казахстан, ОАЭ. Поэтому в посольства этих государств мы также направили письма с просьбой держать эту ситуацию на контроле и осуществлять ее мониторинг », - рассказал Алексей Станчевский.

Дополнительной пикантности ситуации, считает Станчевский, добавляет и тот факт, что главный заказчик рейдерской атаки на АТБ не просто рядовой народный депутат, но и возглавляет слишком влиятельный Комитет ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. И сам факт участия председателя комитета ВР в рейдерском захвате социально ответственных предприятий ставит крест на репутации всей Верховной Рады и других ее депутатов.

«Не стоит забывать, что у нас - парламентско-президентская республика. И целый председатель Комитета Верховной Рады - это очень важная должность. У нас больше говорят о министрах, об их ответственности. А председателей комитетов у нас обходят вниманием. Но в парламентской республике их влияние намного больше. И для иностранных посольств, - как я вчера отмечал под стенами посольства США - для западных демократий такие слова как защита частной собственности, защита частного инвестора, корпоративная выгода, конфликт интересов, свобода средств массовой информации - это не пустые слова », - пояснил Станчевский коллективное обращение к послам.

Станчевский также рассказал некоторые подробности собственного расследования и той информации, которую активисты уже передали в ГПУ и СБУ. В частности о том, как происходила коммуникация и оплата распространения черного PR в рамках медиа-кампании против АТБ от Сергея Рыбака. Все задокументированные факты ждут надлежащей реакции следователей.

«Был определенный прайс: работа в социальных сетях, публикация поста, публикация экспертного мнения, статьи в Интернет-изданиях, публикация в СМИ, выступление на телевидении, участие в круглом столе. Все было отдельно расписано, был отдельный прайс, ценник, как это все предлагалось и осуществлялось. Кроме этого у нас есть полностью переписка, которая состояла из фактов договоренностей - что мы говорим, когда говорим, сколько за это получаем. И в конце задокументированы именно эти средства с отпечатками пальцев заказчика », - рассказал Станчевский журналистам.

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Теги: Алексей Станчевский, атб, политическая коррупция, расследование, рейдерство, Сергей Рыбалка

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