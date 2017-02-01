Парализованные люди смогут общаться с окружающими

Полностью парализованные смогут общаться с окружающими при помощи специальной компьютерной системы
Швейцарские ученые разработали программу, которая позволяет людям с ограниченными возможностями общаться с окружающими по средству технологии «чтения мыслей».
Работа новой технологии основана на свойстве клеток мозга, и в зависимости от их деятельности, она способна менять уровень кислорода в крови, а это приводит к изменению цвета крови.
Чтобы определить цвет крови используется инфракрасное излучение. Ученые отмечают, что точность «чтения мыслей» такой новинки составляет приблизительно 75%. Ученый Уджвала Чаудхари подчеркнул, что возможность отвечать «да» и «нет» на простые вопросы значительно улучшит качество жизни таких пациентов.
"Представьте, что у вас нет никаких средств, чтобы выразить свою волю. И потом у вас появляется возможность сказать «да» или «нет» - это имеет большое значение», - сказал он.
Ученые проводили исследование на основании четырех полностью парализованных пациентов. Все участники проекта страдали боковым амиотрофическим склерозом в тяжелой форме и не имели возможность выражать свою реакцию на происходящее, а также моргать.
Для того, чтобы дать возможность им отвечать на вопросы «да» или «нет», был использован интерфейс, позволяющий «читать» мысли пациента. В ходе эксперимента один из участников исследования несколько раз отказался благословлять свою дочь на замужество. Но, как уточнили авторы исследования, его дочь все-таки решила идти под венец без отцовского благословения.
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Источник: «Би-Би-Си»,
Теги: наука, парализованные люди, программа, ученые, читать мысли
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