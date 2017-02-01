Соцсети растрогала история дружбы между лабрадором и кабаном (ВИДЕО)

В сети появилось видео рассказывающее о том, что у животных нет такого понимания, как «чужие дети"
Трогательное видео о лабрадоре, который делится своей едой ради спасения умирающего маленького кабанчика, растрогало пользователей социальных сетей.
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Источник: «Комментарии»,
Теги: видео, дружба, лабрадор, социальные сети
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