В Харькове закрылись более 20 тысяч «спящих» ФОП и ажиотаж не стихает

Поток желающих закрыть предпринимательство не становится меньше, в департаменте регистрации вводят электронную очередь

В Харькове ФОПовцы по-прежнему штурмуют департамент регистрации: в день туда обращается до 500 человек. Чиновники предлагают харьковчанам, чтобы как-то уменьшить ажиотаж и упорядочить очередь, записываться на прием заранее с помощью электронного сервиса. С сегодняшнего дня можно забронировать дату и время визита.

Форма для предварительной записи размещена на сайте Центра предоставления административных услуг.

«Разработанная нами форма максимально проста и удобна. Для ее заполнения не нужно регистрироваться в личном кабинете, запоминать пароли или ждать подтверждения – достаточно выбрать дату и время, указать фамилию, имя, отчество и контактный телефон», - сообщил директор департамента регистрации Харьковского горсовета Олег Дробот.

Указанные данные должны полностью совпадать с паспортными, отметил Дробот. Это необходимая мера для предотвращения возможных случаев коммерческого использования электронной записи. «Регистратор откажет в приеме документов заявителю, если он записался под другой фамилией или пришел вместо друга, родственника», - подчеркнули в департаменте.

При этом предварительная запись на прием не обязательна - это альтернатива живой очереди.

«Сейчас запись открыта на ближайшую неделю, поскольку такой период является оптимальным для планирования. Если мы увидим, что услуга популярна и востребована, то увеличим период до десяти дней или двух недель», - говорит Олег Дробот.

Предварительная запись на подачу документов внедрена исключительно для физических лиц-предпринимателей, желающих закрыть свою деятельность, отметили в мэрии.

В Харьковской области закрыто уже более 20 тысяч ФЛП.

Фото: vk.com/h_kharkov