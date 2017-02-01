Кононенко пришел на пресс-конференцию теннисистки
Народный депутат (Блок Петра Порошенко) Игорь Кононенко сегодня посетил пресс-конференцию теннисистки Марты Костюк, которая вернулась в Украину после победы на турнире Australian Open.
Это первое появление политика на публике после его отравлении ртутью.
СМИ отмечают, что нардеп сильно похудел, и выглядит весьма усталым.
На пресс-конференции Кононенко поздравил Марту Костюк с победой и после этого покинул мероприятие. От общения с прессой он отказался.
Как сообщали «Комментарии», 28 января заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко сообщил о том, что его коллега Игорь Кононенко проходит курс лечения после отравления ртутью, которое у него оказалось накануне Нового года.
Напомним, об отравлении Кононенко стало известно в январе, хотя само отравление было в конце 2016 года.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Источник: «NewsOne»
Теги: Игорь Кононенко, отравление, политика, ртуть. теннис, Марта Костюк
Последние новости
|
18:25
|
18:18
В Харькове закрылись более 20 тысяч «спящих» ФОП и ажиотаж не стихает
|
18:17
|
18:15
Впервые после отравления ртутью Кононенко появился на публике (ВИДЕО)
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0