Россияне обстреляли самолет ВМС Украины

По самолету открыли огонь из стрелкового оружия с захваченной РФ буровой установки

В среду, 1 февраля, в 10:20 над Одесским газовым месторождением в Черном море российский корабль обстрелял самолет Военно-морских сил Украины Ан-26, сообщила Думская со ссылкой на штаб ВМСУ.

По самолету открыли огонь из стрелкового оружия с захваченной РФ буровой установки (так называемой «вышки Бойко»). Машина получила повреждение корпуса. Экипаж самолета при этом не пострадал, Ан-26 продолжил выполнение полетного задания.

Возле вышки находился малый противолодочный корабль Черноморского флота РФ.

Территория, над которой проходили полеты, принадлежит Украине. Оружия Ан-26 не имел.

Степан Полторак, министр обороны Украины, написал на своей странице в Facebook: «Сегодня, 1 февраля 2017 года, во время совершения тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26».

Также сообщается, что экипаж самолета зафиксировал работу радиолокационной станции РФ в активном режиме. Отмечается, что такая станция обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны. «После возвращения летательного аппарата на аэродром во время внешнего осмотра воздушного корабля обнаружено 3-см пулевое отверстие – последствия обстрела самолета из стрелкового оружия», – сообщил Полторак.