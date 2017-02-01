Менделеева лишили авторских прав на водку

Участие ученого в создании горькой является всего лишь легендой

Великий русский ученый Дмитрий Менделеев не придумывал рецепт водки. Об этом заявил директор Музея-архива Менделеева в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) Игорь Дмитриев.

По его словам, участие Менделеева в создании водки является всего лишь легендой. Русский ученый смог лишь получить абсолютный спирт, что в дальнейшем позволило разработать отечественную спиртометрию.

«Получить чистый спирт без единой доли воды на тот момент было сложной задачей. И Менделеев с ней справился. Дальше уже можно было разбавлять его в любых количествах, изучать плотность и строить спиртометрическую шкалу», – цитирует Дмитриева Росбалт.

Свое открытие Менделеев сделал во время подготовки докторской диссертации «О соединении спирта с водою», которую защитил 31 января 1865 года. С тех пор в этот день в России отмечается День водки.