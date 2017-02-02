Названы претенденты на премию имени Шевченко 2017 года

Решение о присуждении премии принимает президент Украины на основании предложений Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко

Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко определил сочинения, которые будут принимать участие в третьем туре конкурса на соискание Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Об этом говорится в сообщении пресс-служба комитета, пишут Українські Новини.

В номинации «Литература, публицистика, журналистика»:

• Иван Малкович (книга стихов «Подорожник с новыми стихами»);

• Виталий Портников (публицистический цикл в двух книгах: «Богородица в синагоге» и «Тюрьма для ангелов»);

• Василий Портяк (книга «Охранители девы»);

• Андрей Содомора (книга «Поэзия. Проза»);

• Андрей Цаплиенко (книга рассказов «Книга перемен», серия телесюжетов с линии фронта);

• Иван Яцканин (книги «Мгновение молнии» и «Пора узеньких улиц»).

В номинации «Музыкальное искусство»:

• Галина Батьковская, Леся Репецкая (музыкальная программа «Сестры Тельнюк: наш Шевченко»);

• Тарас Компаниченко (произведения историко-культурного наследия Руси-Украины и радиоцикл «Хорея козацька»);

• Богдана Фроляк (Симфония-реквием «Праведна душе...», хоровая кантата «Цвіт», музыкальное произведение «Приснится сон мне»).

В номинации «Визуальные искусства»:

• Александр Дубовик (арт-проект «Архив оговорок»);

• Николай Малышко (художественный проект «Линия» (скульптура)).

В номинации «Киноискусство»:

• Степан Коваль (анимационный сериал «Моя страна – Украина»);

• Виктория Трофименко, Ярослав Пилунский, Владлен Одуденко, Олег Мосийчук и Виктор Демерташ (художественный фильм «Братья. Последняя исповедь»).

Третий этап отбора, по результатам которого станут известны лауреаты Шевченковской премии, состоится 20 февраля.

Напомним, президент Петр Порошенко ограничил срок полномочий комитета Национальной премии имени Тараса Шевченко тремя годами и сократил количество номинаций с 9 до 5.