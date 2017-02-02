Порошенко намерен провести референдум о вступлении Украины в НАТО

Президент считает, что без НАТО Украине не обойтись
Президент Петр Порошенко заявил, что в Украине проведут референдум о вступлении страны в НАТО. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном в немецком издании Berliner Morgenpost.
«Как президент, я руководствуюсь мнением своего народа и проведу референдум по вопросу членства в НАТО», - сказал Петр Порошенко. По его словам, без НАТО Украине не обойтись. Также в интервью он отметил, что четыре года назад только 16% граждан Украины поддерживали референдум, сейчас таких 54%.
Ранее "Комментарии" писали о том, что в Черном море стартуют масштабные учения НАТО «Щит моря».
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Теги: НАТО, Порошенко, референдум, Украина
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