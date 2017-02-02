Главный полицейский Донецкой области рассказал о потерях боевиков

Вячеслав Аброськин поделился оперативной информацией, полученной с территории оккупированного Донбасса

26 боевиков оккупированного Донбасса убиты и 60 ранены – такие потери понес противник за последние сутки. Об этом на своей странице в Facebook написал глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин. При этом он сослался на оперативную информацию, которую получает с временно оккупированной территории.

«Не буду скрывать, что мы получаем информацию с временно оккупированной территории. Вывод проведенного анализа – за последние сутки 26 убитых боевиков, 60 раненых «хероев Армии ДНР», которые разрушади дома и убивали мирных жителей Авдеевки, и всеобъемлющая паника у «руководителей». Планируют бежать все – от так называемой «Генпрокуратуры ДНР», которые вывозят в РФ свои семьи, до работников «полиции ДНР», которые также этой ночью бегут в РФ», - написал в соцсети Вячеслав Аброськин.

Ранее «Комментарии" писали о том, что обстрелы оставили Донецк без воды.