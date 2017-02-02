Полковника ГСЧС словили на взятке в 820 тысяч

Оперативники спецслужбы задержали коррупционера во время получения денег
В Черкасской области СБУ поймала чиновника из регионального управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба ведомства.
Мужчина потребовал у предпринимателя взятку в 820 тысяч гривен. За эти деньги он обещал «содействие в решении с правоохранительными структурами вопроса о беспрепятственной перевозки сельскохозяйственной продукции».
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