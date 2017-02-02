Украинцы смогут покупать билеты на поезд через телефон

С сегодняшнего дня билет на поезд можно купить с телефона.

Новое мобильное приложение ввели в Укрзализныце.

«Хотим изменить устаревшие стандарты в обслуживании пассажиров», - отметили в компании.

Скачать мобильное приложение пользователи могут в Google Play.

Как сообщали «Комментарии», 18 января Кабинет министров Украины в ходе внеочередного заседания утвердил новый устав ПАО «Укрзализныця», согласно которому, Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления УЗ.

Из-за регулярных закупок в 2016 году дизельного топлива по завышенным ценам «Укрзализныця» потеряла более 500 млн гривен чистой прибыли.

Напомним, 19 января глава совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олийнык заявил о том, что руководство «Укрзализныци» обязано отозвать проект приказа о повышении тарифов и провести публичное обсуждение этого вопроса с участниками рынка.

Напомним, 27 декабря тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины согласовал предложение Укрзализныци о повышении тарифов на грузовые и пассажирские перевозки в следующем году.

Также сообщалось о том, что главным показателем эффективности работы главы правления ПАО «Укрзализныця» Войцеха Бальчуна будет является рост доходов от реализации продукции и за каждый 1% превышения чистого дохода «УЗ» по сравнению с прошлым годом он будет получать по 20% оклада в качестве премии.

Также сообщалось о том, что показателем успешности работы Бальчуна на посту главы правления также будет являться подготовка и подача стратегии реструктуризации «Укрзализныци», развитие IT-сектора, и в зависимости от этапа реализации часть премии может составлять от 5% до 90% оклада, а максимальная сумма за каждое направление – 100% оклада.