На чиновников, разворовавших деньги для Охматдета, завели уголовное дело

Арестованные средства уже вернули Минздраву для продолжения строительства

По материалам СБУ открыто уголовное дело о присвоении и нецелевом использовании денежных средств, выделенных на строительство детской больницы Охматдет, сообщает URB.ua.

В настоящее время решается вопрос о привлечении в рамках этого дела к ответственности чиновников, которые имели отношение к распоряжению выделенным финансированием. Отметим, что правоохранителям удалось вернуть незаконно выведенные в декабре 2015 года 59,8 млн. грн.

В феврале 2016 года эти денежные средства были арестованы, а в августе Государственная аудиторская служба подтвердила их нецелевое использование.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook сообщал, что по предложению ГПУ арест этих денежных средств по решению суда был отменен и в настоящее время под контролем НБУ казначейство перечислило их на счета Минздрава для возобновления строительства.