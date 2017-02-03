Пьяные прокуроры открыли стрельбу в кафе Покровска (видео)

Генпрокурор сообщил в соцсети, что прокурора-стрелка уволили, но не объяснил, почему не привлекли к ответственности

В Покровске (бывший Красноармейск) Донецкой области сотрудники прокуратуры бурно отмечали назначение прокурора района. Дело происходило в местном кафе, где правоохранители сначала употребляли спиртные напитки, а потом решили…пострелять из пистолета. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Константин Стогний.

«Напились, разогнали молодежную тусовку, но этого показалось мало. Надо же отметить назначение на должность нового князька! И учинили перестрелку из пистолетов. Посетители вызвали полицию. Приехавшие, в соответствии с новым Кодексом полицейского, решили все по-любовно припрятать. Кто не согласен был сокрыть преступление - с тем отдельная беседа на улице. Перепуганные и уставшие от произвола местных правоохранителей люди, связались с нашими корреспондентами», - написал в соцсети Константин Стогний.

Свой пост журналист сопроводил и подтверждающим его слова видеорядом

Любопытно, что запись в соцсети тут же обросла комментариями. Высказался даже геренальный прокурор Украины Юрий Луценко

«Дурного стрілка давно звільнили», - прокомментировал пост журналиста генпрокурор.

Однако на последующие вопросы и возмущения пользователей соцсети тем, что против стрелка-прокурора не возбудили уголовное дело и не привлекли к ответственности, Луценко отвечать не стал.

Ранее "Комментарии" писали о том, что студенту-стрелку по мечети в Квебеке предъявили обвинения.