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общество

В Сумах тренер по плаванию утонула в бассейне

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Медики целый час пытались вернуть тренера к жизни, но безуспешно

Трагедия с тренером произошла сразу после окончания ее тренировки с детьми

В Сумах в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Динамо» несчастный случай произошел с тренером по плаванию средней школы. 49-летняя бывшая спортсменка закончила тренировку с воспитанниками и решила поплавать. Внезапно, доплыв до середины дорожки, женщина ушла под воду.  Это заметил другой тренер и оперативно вытащил коллегу из воды. Женщина была без сознания. Медики более часа пытались ее спасти, но их усилия не увенчались успехом.

По предварительным данным, у 49-летнего тренера  случилось обострение неврологического заболевания.

Сейчас ведется разбирательство. В частности, комиссия управления Гоструда выясняет, каким образом женщину с таким заболеванием допустили к работе с детьми.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Китае малыш утонул в бассейне пока его мама переписывалась в смартфоне.

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Теги: бассейн, несчастный случай, тренер, школа

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   © «Комментарии:», 2016

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