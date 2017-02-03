В Авдеевке под обстрел попал автомобиль спасателей

Водитель автомобиля погиб, а начальник государственного пожарно-спасательного отряда № 15 , который ехал в качестве пассажира, получил ранение в живот

Вечером 2 февраля в Авдеевке под обстрелом оказался автомобиль ГУ ГСЧС в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Осколочное ранение в живот получил начальник государственного пожарно-спасательного отряда № 15 Авдеевки подполковник службы гражданской защиты Дмитрий Тритейкин. Его доставили в Авдеевскую городскую больницу, где прооперировали. Затем спасателя перевезли в реанимационное отделение военного госпиталя в Покровск.

А водитель аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Донецкой области Сергей Горбань от полученных ранений скончался на месте происшествия.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Авдеевке погибли мирные жители и ранен британский журналист.