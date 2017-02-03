ОБСЕ потребовала прекратить обстрелы городов на Донбассе

Мониторинговая миисия возмущена обстрелами, которым подверглись Авдеевка и Донецк минувшей ночью
После обстрелов Авдеевки и Донецка, которым произошли минувшей ночью заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил об их неприемлимости . Об этом говорится в Twitter СММ ОБСЕ в Украине.
«Ночные попадания в центр Донецка и Авдеевки неприемлемы. СММ проверяет сообщение о многочисленных жертвах среди гражданских. Остановите огонь» - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 3 февраля в Авдеевке были обстреляны пункты раздачи гуманитарной помощи местным жителяи. Сообщалось о двух погибших и раненом в глаз британском фотокорреспонденте. А в Донецке минувшей ночью снаряд угодил в автозаправку. Мощный взрыв убил двух человек. 13 людей получили ранения.
Ранее «Комментарии» писали о том, что обнародованы шокирующие фото последствий обстрела Авдеевки.
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