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общество

Международная группа журналистов показала откуда сепаратисты стреляют по Авдеевке

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«Грады» работают из жилых районов Донецка

Журналисты сделали вывод, исследовав несколько выложенных в соцсетях видеозаписей пусков «Градов»

В опубликованном отчете международной группы журналистских расследователей Bellingcat совместно с Conflict Intelligence Team (CIT)  о ситуации на Донбассе утверждается, что сепаратисты обстреливают ВСУ из позиций около жилых районов Донецка. Об этом пишет издание «Страна».

Авторы отчета, ссылаются на многочисленные посты в соцсетях, в которых сообщается, что сепаратисты ведут огонь по позициям ВСУ из «Градов», находясь вблизи объездной дороги Донецка, на линии которой расположены жилые районы, магазины, больница.

Расследователи обнаружили в соцсетях шесть различных видео (опубликованы 31 января и 1 февраля), на которых видны пуски «Градов» из Донецка. То, что РСЗО находятся около гипермаркета и жилых районах подтверждает геолокация видео.

Эксперты считают, что  любая контратака для подавления  огня РСЗО сепаратистов, неизбежно подвергла бы риску жизни мирных жителей, проживающих в таких районах.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Авдеевке под обстрел попал автомобиль спасателей.

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Теги: Авдеевка, град, Донбасс, обстрел, Донецк

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