Международная группа журналистов показала откуда сепаратисты стреляют по Авдеевке

Журналисты сделали вывод, исследовав несколько выложенных в соцсетях видеозаписей пусков «Градов»
В опубликованном отчете международной группы журналистских расследователей Bellingcat совместно с Conflict Intelligence Team (CIT) о ситуации на Донбассе утверждается, что сепаратисты обстреливают ВСУ из позиций около жилых районов Донецка. Об этом пишет издание «Страна».
Авторы отчета, ссылаются на многочисленные посты в соцсетях, в которых сообщается, что сепаратисты ведут огонь по позициям ВСУ из «Градов», находясь вблизи объездной дороги Донецка, на линии которой расположены жилые районы, магазины, больница.
Расследователи обнаружили в соцсетях шесть различных видео (опубликованы 31 января и 1 февраля), на которых видны пуски «Градов» из Донецка. То, что РСЗО находятся около гипермаркета и жилых районах подтверждает геолокация видео.
Эксперты считают, что любая контратака для подавления огня РСЗО сепаратистов, неизбежно подвергла бы риску жизни мирных жителей, проживающих в таких районах.
Ранее "Комментарии" писали о том, что в Авдеевке под обстрел попал автомобиль спасателей.
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