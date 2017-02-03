Из-за гололеда на автодорогах Украины ограничено движение транспорта

Из-за гололеда ограничили движение в 4 областях

Резкое ухудшение погодных условий, а именно дождь при минусовой температуре воздуха и гололед, стал причиной для введения временного ограничения движения транспорта в 4 областях Украины

Об этом сообщают пресс-служба ГСЧС.

По информации ведомства, сегодня с 6:30 вводится временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта на следующих автодорогах Черкасской области: М-05 Киев – Одесса, км 143+028 – км 274+360; М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка, км 513+515 – км 578+928.

Кроме того, также с 6:00 в Винницкой области было введено ограничение для движения автобусов по всей сети дорог общего пользования.

В свою очередь ограничение движения транспорта на Хмельнитчине ввели с 5:00 движения большегрузного транспорта и автобусов по автодорогам местного значения.

На Закарпатье в результате повышения температуры воздуха к плюсовым отметкам и дождя произошел перелив воды высотой около 20 см через дорогу местного значения О-071001 Свалява – Мукачево, в с. Пасека Свалявского района. Из-за угрозы дальнейшего подтопления частных домов в с. Пасека, органами местной власти осуществляются мероприятия по устройству заграждений мешков с песком на указанной дороге, из-за чего с вчерашнего вечера, с 21:30, движение по автотрассе Свалява – Мукачево перекрыто для транспорта. Объезд осуществляется по автодороге М-06, которая проходит параллельно.