ГПУ поймала сотрудников Нацбанка при получении взятки

Генпрокуратура задержала директора департамента платежных систем НБУ при получении взятки

Главное следственное управление Генпрокуратуры разоблачило директора одного из департаментов Национального банка Украины и трех его сообщников при получении $25 тыс. взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Один из задержанных является гражданином Республики Азербайджан, о чем письмом сообщено посольство Республики Азербайджан в Украине.

«Указанный руководитель Департамента платежных систем Национального банка Украины, действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на получение неправомерной выгоды для себя, разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение через указанных посредников от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью неправомерной выгоды на общую сумму $35 тыс. в два этапа за регистрацию в Нацбанке внутригосударственной платежной системы Платисервис для осуществления наличных и безналичных переводов в пределах Украины и выдачу указанному предприятию соответствующего свидетельства», - говорится в сообщении.

В данный момент Национальный банк Украины выясняет обстоятельства задержания правоохранителями своего директора департамента при получении взятки.

Отмечается, что НБУ оповестили о соответствующих следственных действиях Генеральной прокуратуры и Службы безопасности.

«Сейчас мы выясняем обстоятельства и уточняем информацию», - говорится в сообщении.

НБУ намерен всячески способствовать проведению следственных действий и оказывать соответствующую информацию для всестороннего, полного и объективного расследования.