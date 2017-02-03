Обнаружено 12 тысяч литров ядовитой водки, предназначенной для зоны АТО (фото/видео)

Служба безопасности Украины разоблачила схему нелегального производства и реализации контрафактных ликеро-водочных изделий

В Васильковском и Покровском районах Днепропетровщины СБУ обнаружила цех по производству ядовитой водки, сообщает пресс-служба СБУ.

За трое суток злоумышленники изготавливали из спирта неустановленного происхождения более 5 тысяч бутылок «продукции». После чего эту продукцию с поддельными марками акцизного сбора направляли в район проведения АТО и реализовали в торговых сетях востока Украины.

По результатам лабораторного анализа образцов алкоголя было выявлено содержание опасных веществ, идентичных обнаруженным патогенам в спиртовых смесях, употребление которых привело к массовым летальным исходам и отравлениям осенью 2016 года в различных регионах государства.

Правоохранители изъяли более 12 тысяч литров алкогольной продукции с фальсифицированными акцизными марками, оборудование для ее розлива, свыше 170 тысяч гривен наличными, печати, электронные носители информации и документацию о проведении торговых операций.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.