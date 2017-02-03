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общество

В место разгрузки гуманитарки из Днепра попал снаряд

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Горожане уже принесли еще 10 т продуктов. Фото: Facebook.com

Стали известны подробности отправки первой гуманитарной помощи в Авдеевку

Офицер отдела гражданско-военного сотрудничества оперативного командования «Восток» Борис Кутовой, вернувшийся сегодня из Авдеевки, рассказал о первой партии гуманитарной помощи, собранной накануне жителями Днепра.

«Совместными усилиями мы смогли предупредить кризис в городе. Гуманитарная помощь нашла каждого, кто в ней нуждался. Однако в Авдеевке постоянно идут обстрелы, есть жертвы среди мирного населения. В место, где разгружалась днепровская фура, попал снаряд, есть жертвы среди горожан. Сейчас агрессор усилил свое вмешательство на Марьинку, Пески, Красногоровку. Поэтому помощь ждут и в этих городах», - рассказал Борис Кутовой.

Также он сообщил, что в ближайшее время в Днепр приедет вторая группа из десяти детей из Марьинки на лечение в областной детской больнице.

Тем временем в здании Днепропетровского облсовета, где развернули штаб гуманитарной помощи жителям Авдеевки, продолжают собирать вещи. По словам главы облсовета Глеба Прыгунова, сейчас жители принесли порядка 10 тонн различных товаров. Планируется, что очередная фура с помощью будет отправлена в Авдеевку в понедельник, 6 февраля.

«Все, что необходимо – от воды, одежды до медикаментов и обогревателей – мы отправили в Авдеевку. Сейчас этот город больше всего нуждается в стройматериалах для восстановления и ремонта домов. Во дворе облсовета мы обустроили специальные помещения, где собирается такая помощь», - сообщил Греб Прыгунов. 
 

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Источник: «Днепропетровск. Комментарии»

Теги: Авдеевка, АТО, гуманитарная помощь, Днепр

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