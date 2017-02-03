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общество

Дочь погибшего Нацгвардейца получила землю в Пуще Водице, несмотря на атаки рейдеров

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Суд вынес справедливое решение

Оболонский районный суд Киева признал незаконным свидетельство права собственности на дом, который два брата построили на земле, предназначенной для дочери погибшего полковника Нацгвардии

Под Киевом Два брата Сергей Брынзак и Сергей Слепак незаконно построили себе дом в Пуще Водице на территории участка, который бабушка Раиса Сидоренко купила для внучки Елены Бойко, отец девочки Юрий Бойко (позывной НЕМО) погиб в августе 2014 года под Иловайском. 

Бабушка девочки вложила все средства, которые она собрала за всю жизнь, чтобы как-то обеспечить внучку полусироту.

Целых два года пришлось потратить Раисе Сидоренко, чтобы доказать свое право на законно купленный участок земли.

За период выяснения данных обстоятельств, братья так запутались в своих показаниях, что одновременно признали свое право собственности на дом.

«За время судебных заседаний можно было вызвать несколько десятков свидетелей, однако этого не было сделано. Почему оно не было так сделано, а потому, что ни Брынзак, ни Слепак не являлись на судебные заседания. Их представители приходили в суд, однако не могли объяснить ничего по материалам дела, они путались, когда и какие были решения», - заявила адвокат Дарья Козий.

 Кроме того, она отметила, что дом эксплуатируется незаконно.

«Даже если посмотреть на этот дом - это абсолютно непригодное для жизни сооружение, к которому подведен газ. То есть, в материалах данного дела нет никакой информации о том, что дом был введен в эксплуатацию. Без ввода в эксплуатацию невозможно было подводить газ. Это аварийно-опасное здание и для соседей. По словам бабушки Раисы Сидоренко, земля в Пуще Водице, где находится участок, всегда была лакомым куском для рейдеров, но она готова доказывать свою правоту в судах за свое законное имущество», - отметила адвокат.

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Теги: АТО, Елена Бойко, земля, Пуща Водица, рейдерский захват, суд, участок, Юрий Бойко

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