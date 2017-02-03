Закарпатье накрыл мощный паводок (видео)

По словам губернатора, сегодня в области самый критический день с ледоходом

В Закарпатской области в связи с ледоходом сложилась критическая ситуация в пяти районах. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в области.

Руководитель области Геннадий Москаль обратился к председателю Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину с просьбой направить в Закарпатье дополнительные пиротехнические силы ГСЧС.

По словам губернатора, сегодня в Закарпатье самый критический день с ледоходом. «К вечеру основная масса льда должна пройти через область, и вода пойдет на спад. Остатки ледохода пройдут по Закарпатью завтра в первой половине дня. Следим за ситуацией и готовы к адекватной реакции», – сказал Москаль.

«Сейчас имеем информацию о подтоплении 127 домохозяйств, 4 жилых домов, 25 га сельхозугодий в Перечинском, Иршавском, Тячевском, Свалявском и Мукачевском районах. Также повреждено два жилых дома и один магазин. Пока нет пострадавших среди людей – жителей разрушенных домов вовремя успели отселить», – рассказала пресс-секретарь областного управления ГСЧС Наталья Батыр.

По состоянию на 12:00 на ликвидацию последствий подтоплений привлечено от ГСЧС в Закарпатской области 40 спасателей, 2 плавсредства и 8 единиц техники, от ГУНП 5 единиц техники и 15 человек личного состава, от службы автомобильных дорог 2 единицы техники и 10 человек, от БУВР Тиса 75 человек, 2 насосные станции, 11 единиц техники.

Вместе с тем синоптики прогнозируют еще три дня осадков в Закарпатье. Дождливо в течение сегодняшнего дня, также сильные дожди ожидаются в воскресенье.