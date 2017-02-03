Alitalia откроет прямой рейс из Киева в Рим

В первые две недели февраля перевозчик продает билеты по 179 долларов в обе стороны

Со 2 мая авиакомпания Alitalia начнет выполнять ежедневные рейсы между Киевом и Римом. На маршруте будут использовать самолет Airbus A320 с двуклассной компоновкой салона (бизнес и эконом), сообщает ЦТС.

Как сообщили в компании, отправление из Киева (Жуляны) предусмотрено в 5 часов утра, прибытие в Рим – в 6:55. Обратный вылет – в 23:00 и прилет в Украину в 2:50. Время указано местное. «Утреннее прибытие в аэропорт Фьюмичино, Рим, позволит пассажирам из Киева быстро и удобно добраться до большинства городов Италии, Европы и Северной Америки», – ранее сообщала пресс-служба аэропорта «Киев».

Перевозчик в первые две недели февраля продает билеты по 179 долларов в обе стороны.

Alitalia является крупнейшим итальянским авиаперевозчиком, Compagnia Aerea Italiana (CAI) владеет 51% акций авиакомпании, еще 49% принадлежит эмиратской Etihad Airways.