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общество

Эксперты призвали власть срочно аннулировать лицензии российских банков, а население снимать депозиты

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финансируют ли банки с российским капиталом противостояние на Донбассе

Банки с российским капиталом могут стать заложниками обострения ситуации на Донбассе

Обострение ситуации в районе Авдеевки на фоне попустительства и лояльного отношения власти к российскому бизнесу на территории Украины, вынудило политиков и экспертов требовать от высших государственных органов немедленного прекращения работы банковских структур с российским капиталом, - такое мнение высказал Дмитрий Хмельницкий в своем блоге на «Обозреватель».

Украинские чиновники продолжают стыдливо называть войну АТО, а в стране вольготно себя чувствует российский бизнес. За последнее время НБУ ликвидировал более 80 финансовых учреждений Украины, что, несомненно, сыграло на руку российским банкирам, которые не упустили шанса и поделили между собой освободившиеся просторы украинского финансово-банковского рынка, существенно нарастив долю своего присутствия в стратегической сфере украинской экономики.

Необходимым условием вывода российских банков в Украине из зоны комфорта, по мнению автора, должна стать политическая воля власти. Виктор Косарчук, руководитель аппарата политической партии «Народный Рух Украины» убежден, что: «Регулятору достаточно было бы принять решение для прекращения деятельности российских банков в Украине на основании решения высшего руководства страны».

Солидарен с таким мнением и Александр Билошицкий, председатель политической партии «Родной дом». «Государство конечно же должно прекратить работу российских банков в Украине. А каким образом? На мой взгляд лишить лицензии, закрыть границы, чтобы не было никаких движений по торговле. Государство в обязательном порядке должно вести информационную работу, призывая население забирать свои депозиты, а предпринимателей закрывать счета».

Юрий Кармазин, лидер Партии защитников Отечества, считает, что присутствие российских банков на украинском рынке угрожает национальной безопасности. «Это сигнал для Украины, Верховной рады, Правительства, Нацбанка, Президента, СНБО принять решение об ограничении деятельности банков страны-агрессора на территории Украины. И в первую очередь – через запрет государственным органам держать в российских банках свои счета, закладывать имущество и так далее», - заявил он.

Особых надежд на решительные действия власти у экспертов нет. Поэтому вся надежда возлагается на общественность.
Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины, констатирует, что «российские банки привлекают средства украинцев, часть из которых, очевидно, оседает в материнских российских банковских структурах. И часть из которых, после уплаты налогов, используется против самой Украины, в виде пуль, мин и снарядов». 

Эксперт также считает, что «наиболее эффективный метод состоит в действиях национального регулятора банковской системы. Он должен заключаться в приостановке действия лицензии филиалов российских банков в Украине до полного возвращения правового статуса Украины на Донецкий регион и Крым. И, соответственно, перед приостановкой лицензии, необходимо провести широкомасштабную информационную кампанию, в которой бы звучал деликатный совет со стороны НБУ, Правительства и Президента тем вкладчикам, которые еще имеют вклады в российских банках – забирать их, а юридическим лицам – закрывать счета и переводить их в украинские банки».

Более того, для владельцев «российских» депозитов, по мнению экспертов, должны быть введены дополнительные санкции. Как предлагает Сергей Поярков, лидер Автомайдана: «Человек, который держит свои деньги в российских банках, не может занимать в Украине ни одну из государственных должностей. Автоматически. Он не может работать ни в одной бюджетной структуре!»
По мнению Юрия Кармазина: «Каждый, кто считает себя патриотом Украины, должен закрыть счет в российских банках!»

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Теги: АТО, банк, депозиты, российские банки, НБУ регулятор

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