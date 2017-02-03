Боевики ДНР обнародовали информацию о своих потерях

За неделю боев якобы погибли 18 «бойцов ДНР», 26 ранены

Замкомандующего оперативным командованием так называемой ДНР Эдуард Басурин рассказал о потерях боевиков. Его слова приводит агентство «ДАН» – орган сепаратисткой пропаганды.

«С 29 января противник предпринял 10 безуспешных атак наших позиций. Из них две в районе села Коминтерново, остальные на Авдеевской промзоне. Наши потери при этом составляют 18 погибших военнослужащих и 26 раненных», – сказал он.

Также в ДНР заявили, что «потери противника в разы превышает республиканские». Так, по словам Басурина, за этот период погибли 230 украинских силовиков, ранения получили около 450 человек. Также ВСУ якобы потерял семь артиллерийских орудия, два танка, три БМП и пять автомобилей с боеприпасами.