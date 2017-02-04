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общество

С сегодняшнего дня в Украине на 25 лет запрещена охота на лосей

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Популяция животных вымирает

Охоту на лосей запретили из-за резкого снижения их численности

С 3 февраля в Украине официально запрещена охота на лося. Мораторий введен на 25 лет. 

Приказ предусматривает установление запрета охотиться на лося европейского (Alces alces) на всей территории Украины сроком на 25 лет. 

Документ обязал Государственную экологическую инспекцию Украины осуществлять государственный надзор (контроль) за соблюдением запрета охоты на вымирающее животное. 

Также предусмотрена разработка программы воспроизводства популяции лося европейского (Alces alces) в Украине и обеспечение проведения необходимых исследований и мониторинга состояния его популяции с участием ученых. 

Соответствующий указ с разъяснениями для охотником уже подписан Остапом Семераком. 

На текущий момент, по профильным оценкам, популяция лосей в Украина насчитывает от 2 до 6 тысяч особей. 

Для сравнения, в соседней Белоруссии и Польше этих животных около 30 000.

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Теги: запрет, Красная книга, лось, охота, природа

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