МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
общество

Из Авдеевки эвакуировали 244 человека, половина из них дети

0

Многие из эвакуированных - дети

Из Авдеевки эвакуировали 244 человека, в том числе 40 пожилых и 114 детей

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«По состоянию на 18:00 3 февраля из Авдеевки эвакуированы 4 человека, из них 19 детей в пансионат «Жемчужина Донетчины» в Святогорске», - говорится в сообщении.

Напомним,  3 февраля замглавы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг заявил о том, что определенные лица сознательно решили начать эскалацию ситуации на Донбассе.  По его словам, ситуация может выйти из-под контроля и в Авдеевке «начнется настоящая гуманитарная и экологическая катастрофа». Также он отметил, что как военные, так и гражданские лица должны прекратить боевые действия в районе Авдеевки, отвести вооружение с этого участка, прекратить продвижение сил вперед и увеличить дистанцию между соответствующими позициями.

Как сообщали «Комментарии», 2 февраля на пресс-конференции президент России Владимир Путин высказал мнение, что одна из причин обострения ситуации в районе Авдеевки заключается в том, что Украина «пытается представить себя жертвой» в глазах международного сообщества. 

Кроме того, 2 февраля «Комментарии" обнародовали шокирующие фото последствий обстрела Авдеевки. Из-за обстрела Авдеевки многие жители лишились своих домов, несмотря на то, что в Донецкую область направлены бригады для помощи горожанам, некоторым приходится в прямом смысле кушать на улице, с учетом того, что сейчас морозы.

Отметим, что на данный момент Авдеевка остается одной из самых горячих точек по всей линии разграничения. До четырех утра 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более восьмидесяти ракет из РСЗО БМ-21 «Град» и тридцать артиллерийских снарядов калибра152 миллиметра. Также по украинцам палили из минометов 120 и 82 миллиметра, танков и стрелкового оружия.

Из-за обстрелов жилых районов ранены двое мирных жителей, полностью обесточенными остались Авдеевка и Ясиноватая, без воды, электричества и теплоснабжения находятся всего более 400 000 мирных жителей региона. С учетом осложнения погодных условий и продолжающихся обстрелов боевиков, гуманитарная ситуация в этом районе продолжает ухудшаться.

Временно приостановлена работа 14 дошкольных и общеобразовательных учреждений. Отработан вопрос эвакуации около 12 тысяч граждан в ближайшие 10 населенных пунктов (Краматорск, Константиновка, Дружковка, Покровск, Селидово, Горняк, Новгородское, Украинск, Бахмут, Славянск). Для этого подготовлены и содержатся в готовности 80 автобусов, которые одновременно могут эвакуировать до 3 тысяч человек.

Кроме этого, для эвакуации населения спланировано работу двух пригородных электропоездов, что могут эвакуировать до 1 тыс. 600 человек за один рейс. Организован контроль за противопожарной защитой печей коксохимического завода. Позже «Комментарии» сообщали о том, что из-за сильных обстрелов «Градами» из Авдеевки начали эвакуировать местное население.

Также стало известно, что Авдеевский коксохимический завод, крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие, входящее в группу «Метинвест», после очередных обстрелов оказался обесточен и начинает консервацию оборудования.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Авдеевка, АТО, война, люди, эвакуация

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Европарламент решил вмешаться в ситуацию с Авдеевкой

Европарламент решил вмешаться в ситуацию с Авдеевкой

"> Новинский призвал Порошенко остановить войну

Новинский призвал Порошенко остановить войну

"> МИД Германии в шоке от ситуации на Донбассе

МИД Германии в шоке от ситуации на Донбассе

"> В место разгрузки гуманитарки из Днепра попал снаряд

В место разгрузки гуманитарки из Днепра попал снаряд

Новости партнеров

Лукашенко пригрозив виходом з контрольованого Росією Євразійського економічного союзу
b91a45141b141f5e70f7d375b8ec7ffdПрезидент Білорусі Олександр Лукашенко йде на відкриту конфронтацію з владою Росії, про що свідчить його рішення відізвати представників країни з митних органів
Донька загиблого героя АТО отримала землю в Пущі Водиці попри атаки рейдерів.
Прості громадяни змогли побороти рейдерів у судіОболонський районний суд Києва визнав незаконним свідоцтво права власності на будинок, який два брати збудували на землі , призначеній для доньки загиблого

Последние новости

14:23

«Будивельник» вышел в «Финал четырех» Кубка Украины

14:00

Сегодня в Украине стартует Национальный отбор «Евровидение-2017»

13:54

Над Закарпатьем нависла угроза схода лавин и наводнений

13:40

В Житомирской области намерены легализировать добычу янтаря

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Запорожье

Запорожцы сдали кровь для бойцов АТО

Запорожцы сдали кровь для бойцов АТО »

Харьков

Спасатели вытащили пса из выгребной ямы (ФОТО)

Спасатели вытащили пса из выгребной ямы (ФОТО) »

Одесса

Контрабанда нефти: координатор задержан в Днепре (ФОТО)

Контрабанда нефти: координатор задержан в Днепре (ФОТО) »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.