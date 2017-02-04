В Луганске взорвали начальника «народной милиции ЛНР», обнародованы фото и видео

"Начальника управления народной милиции ЛНР» взорвали в собственном авто рано утром
Сегодня утром в центре Луганска взорвался автомобиль, в котором находился «начальник управления народной милиции ЛНР» Олег Анащенко.
«Около 8:00 прогремел взрыв на одной из улиц в районе центра города. Очевидцы сообщили, что взорван внедорожник марки Toyota», - говорится в сообщении.
В машине находились два человека, оба погибли. Одним из них был «начальник управления народной милиции ЛНР» Олег Анащенко, именно ему принадлежал взорванный автомобиль», - говорится в сообщении.
Власти ЛНР в подрыве внедорожника обвинили диверсионно-разведывательную группу ВСУ. «Мы уже установили состав этой диверсионной группы, а также пути их перемещения. В ближайшее время их ждет справедливое возмездие по законам ЛНР», - сообщили в «прокуратуре ЛНР»
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Источник: «РИА Новости»,
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