В Луганске взорвали начальника «народной милиции ЛНР», обнародованы фото и видео

"Начальника управления народной милиции ЛНР» взорвали в собственном авто рано утром

Сегодня утром в центре Луганска взорвался автомобиль, в котором находился «начальник управления народной милиции ЛНР» Олег Анащенко.

«Около 8:00 прогремел взрыв на одной из улиц в районе центра города. Очевидцы сообщили, что взорван внедорожник марки Toyota», - говорится в сообщении.

В машине находились два человека, оба погибли. Одним из них был «начальник управления народной милиции ЛНР» Олег Анащенко, именно ему принадлежал взорванный автомобиль», - говорится в сообщении.

Власти ЛНР в подрыве внедорожника обвинили диверсионно-разведывательную группу ВСУ. «Мы уже установили состав этой диверсионной группы, а также пути их перемещения. В ближайшее время их ждет справедливое возмездие по законам ЛНР», - сообщили в «прокуратуре ЛНР»