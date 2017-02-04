Сегодня Украину накроет мокрый снег и гололедица

В большинстве областей местами гололед, на дорогах гололедица
Сегодня на всей территории страны ожидается мокрый снег и температура около нуля. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Согласно прогнозу, 4 февраля ожидаются умеренные осадки, дождь и мокрый снег, выпадут в восточной части Украины и в большинстве областей Левобережья, на остальной территории осадки преимущественно небольшие.
Ночью и утром вероятные туманы, видимость в туманах 300-500 метров.
Температура воздуха ожидается ночью от + 2 ° тепла до -5 ° мороза.
Днем 0-3 ° градуса мороза, на востоке до + 2 + 4 ° градусов тепла.
Ветер в Украине западный, 5-10 м / с.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: гололедица, зима, погода, Украина
Последние новости
|
14:23
|
14:00
Сегодня в Украине стартует Национальный отбор «Евровидение-2017»
|
13:54
|
13:40
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0