Сегодня Украину накроет мокрый снег и гололедица

В большинстве областей местами гололед, на дорогах гололедица

Сегодня на всей территории страны ожидается мокрый снег и температура около нуля. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу, 4 февраля ожидаются умеренные осадки, дождь и мокрый снег, выпадут в восточной части Украины и в большинстве областей Левобережья, на остальной территории осадки преимущественно небольшие.

Ночью и утром вероятные туманы, видимость в туманах 300-500 метров.

Температура воздуха ожидается ночью от + 2 ° тепла до -5 ° мороза.

Днем 0-3 ° градуса мороза, на востоке до + 2 + 4 ° градусов тепла.

Ветер в Украине западный, 5-10 м / с.