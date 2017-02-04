В 6 областях Украины ограничено движение автотранспорта

Водителей призывают воздержаться от дальних поездок

В шести областях Украины из-за плохих погодный условий введено временное ограничение на движение автомобильного транспорта по автодорогам страны. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В Житомирской области ограничено движение автобусов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с 07:30 3 февраля; в Киевской области с 08:30 пятницы ограничено движение автобусов и большегрузных транспортных средств на дорогах общего пользования местного значения; в Черкасской области с 10:30 3 февраля на дорогах общего пользования местного значения ограничено движение крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта.

Также в Винницкой области действует ограничение для движения автобусов на дорогах общего пользования местного значения с 06:00 3 февраля, в Хмельницкой области действует ограничение для движения большегрузного транспорта и автобусов по а/д местного значения с 05:00 пятницы, в Закарпатской области с 21:30 2 февраля движение по а/д Свалява - Мукачево перекрыто для транспорта (объезд осуществляется по а/д М-06, которая проходит параллельно).

На Закарпатье по состоянию на 08:00 4 февраля на а/д Н-09 Мукачево - Рахов - Богородчаны - Ивано-Франковск - Рогатин - Бибрка - Львов в районе с. Гребля, на 35 км уровень воды снизился, перелива через дорогу нет, поэтому движение транспортных средств восстановлено.