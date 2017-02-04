На следующей неделе в Украине будет до -14

В Украине ожидается к середине рабочей недели термометр опустится до 14 градусов мороза.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре. В Сумской области 6 февраля ожидается -11
Во вторник по всей территории Украины ожидаются осадки и холоднее всего будет в Чернигове, Киеве, Житомире, Сумах, Полтаве, Луганске и Донецке. Здесь столбики термометра опустятся до 13−14 градусов ниже нуля.
8 февраля снежно будет во всей Украине, но теплее всего будет в Симферополе и Ужгороде - 1−2 градуса ниже нуля.
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Теги: зима, погода, похолодание, снег
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