На следующей неделе в Украине будет до -14

В Украине ожидается к середине рабочей недели термометр опустится до 14 градусов мороза.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. В Сумской области 6 февраля ожидается -11

Во вторник по всей территории Украины ожидаются осадки и холоднее всего будет в Чернигове, Киеве, Житомире, Сумах, Полтаве, Луганске и Донецке. Здесь столбики термометра опустятся до 13−14 градусов ниже нуля.

8 февраля снежно будет во всей Украине, но теплее всего будет в Симферополе и Ужгороде - 1−2 градуса ниже нуля.