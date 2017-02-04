Садальского не пустили в Украину

Актер обижен ине собирается больше выступать, несмотря на свои украинские корни

«Не пускают в Украину, ну и … Не оглядывайся назад, ты уже не идешь этой дорогой! Жаль, но это их выбор, улетаю на заработки в цивилизованную страну», - написал он в своем Instagram.

Садальский написал, что его не пускают на Украину, несмотря на то, что он украинец по матери.

Он выложил фотокопию обращения одесской общественной организации «Совет общественной безопасности» к Службе безопасности Украины в которой авторы обращения сообщили, что актер собирается выступить в Одессе, и попросили запретить ему въезд в страну и выступление, а также указали на его антиукраинский настрой и напомнили о выступлении Садальского в Крыму в 2016 году.

«Одесса никогда не была украинским городом, она была интернациональным городом, в крайнем случае, еврейским. Я не собираюсь туда ехать, но обидно стало, у меня друзья, я снимался там в кино. Я не хотел ехать, но меня продюсеры уговорили», - сказал он.