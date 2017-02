Садальского не пустили в Украину

👁не пускают в Украину ну и ...Не оборачивайся назад, ты уже не идешь этой дорогой.! Жаль, но это их выбор, улетаю на заработки в цивилизованную страну... #германия #франция #польша #чехия #европа #венгрия #словакия #бельгия #нидерланды #украина #садальский

A photo posted by Станислав Садальский (@stassadal) on Feb 3, 2017 at 3:04am PST