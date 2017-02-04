Над Закарпатьем нависла угроза схода лавин и наводнений

На реках Закарпатья 4-6 февраля ожидается подъем уровня воды в реках

По информации ГСЧС Украины 4-6 февраля в результате ожидаемой оттепели, осадков и снеготаяния, предусматривается постепенное повышение уровней воды над текущими уровнями: на реках Закарпатской области, бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,2-1,0 м. Ожидается постепенное ослабление ледового покрова, местами его разрушение, ледоход, при этом возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды на 0,5-1,5 м.

Спасатели предупреждают, что несмотря на наличие значительного количества снеговой покрова, мерзлый грунт в бассейнах рек Закарпатья возможные подтопления пониженных участков талыми водами.

Сегодня возможны подтопления пониженных участков талыми водами; в нижних течениях Боржавы - на 2,0-3,0 м, с выходом воды на пойму и подтоплением сельскохозяйственных угодий ряда сел и автодороги Виноградово-Шаланки (Виноградовский, Иршавский районы Закарпатской обл.), вероятно достижение отметок подтопления (Турковский, Дрогобычский районы Львовской области).По информации Укргидрометеоцентре, 4 февраля в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается высокий (4-й) уровень лавинной опасности.

Кроме того, 4-5 февраля в горных районах Львовской области и 5 января в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительный (3-й) уровень лавинной опасности. В Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги, сообщили спасатели.

Также в Украине, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей, на дорогах гололедица, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и в районе Карпат местами гололедица, налипание мокрого снега, ночью в Харьковской, Луганской и Сумской областях сильный снег.

Также 4 февраля в Украине, кроме юга, на дорогах гололедица, на Левобережье и в районе Карпат местами гололедица, налипание мокрого снега, ночью в восточных и Сумской областях сильный снег.

Ранее «Комментарии» писали о том, что в Закарпатской области в связи с ледоходом сложилась критическая ситуация в пяти районах.