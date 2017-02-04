Ученые рассказали, что приведет к уничтожению цивилизации

Британские ученые перечислили основные факторы, которые могут привести к уничтожению цивилизации на планете
По мнению ученых, самую большую угрозу для человечества представляют изменение климата и ядерная война.
Анализ был основан на опросе широкого круга экспертов, участвующих в ряде специализированных мероприятий, проводимых при Оксфордском и Кембриджских университетах (Великобритания). Специалисты призывают международных лидеров обратить внимание на озвученные в докладе проблемы.
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Источник: «Лента.ру»,
Теги: британские ученые, земля, наука, ученые
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