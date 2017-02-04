Ученые рассказали, что приведет к уничтожению цивилизации

Британские ученые перечислили основные факторы, которые могут привести к уничтожению цивилизации на планете

По мнению ученых, самую большую угрозу для человечества представляют изменение климата и ядерная война.

Анализ был основан на опросе широкого круга экспертов, участвующих в ряде специализированных мероприятий, проводимых при Оксфордском и Кембриджских университетах (Великобритания). Специалисты призывают международных лидеров обратить внимание на озвученные в докладе проблемы.