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Ученые рассказали, что приведет к уничтожению цивилизации

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Климат и люди уничтожат землю

Британские ученые перечислили основные факторы, которые могут привести к уничтожению цивилизации на планете

По мнению ученых, самую большую угрозу для человечества представляют изменение климата и ядерная война.  

Анализ был основан на опросе широкого круга экспертов, участвующих в ряде специализированных мероприятий, проводимых при Оксфордском и Кембриджских университетах (Великобритания). Специалисты призывают международных лидеров обратить внимание на озвученные в докладе проблемы. 

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Источник: «Лента.ру»,

Теги: британские ученые, земля, наука, ученые

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