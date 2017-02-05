Стало известно, что обнаружили ученые на Юпитере

Зонд «Юнона» совершил четвертый пролет над Юпитером на высоте 4300 км и сделал снимки

Четвертый полет над крупнейшей планетой Солнечной системы Юпитером завершил зонд «Юнона». Теперь аппарат перешел на 53-дневную орбиту, в течение которой будет передавать данные на Землю. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Кроме данных, которые зафиксировали научные приборы, аппарат сделал новые снимки Юпитера камерой JunoCam. На одном из них виден Южный полюс Юпитера, а также циклоны и овальные штормы в этом районе. Пятый пролет над Юпитером запланирован на 27 марта 2017 года.

Известно, что автоматическая межпланетная станция «Юнона» запущена к Юпитеру в августе 2011 года. Четвертый по счету пролет над этой планетой состоялся 2 февраля. Космический аппарат пролетел на высоте 4300 километров от поверхности со скоростью 57,8 километров в секунду относительно Юпитера.

На основе собранных в предыдущие три пролета данных ученые обнаружили, что магнитные поля и активность полярных сияний Юпитера значительно выше, чем предполагалось ранее.

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