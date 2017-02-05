Раненый британский фотограф рассказал о влетевшем на кухню снаряде

Иностранец рассказал, как он с другом были ранены в Авдеевке, а их знакомая погибла

Британский фотокорреспондент Кристофер Нунн поделился в соцсети подробности обстрела Авдееки, при котором он получил травму глаза. Об этом он написал в своем Twitter.

Нунн пишет, что вместе со своим другом Владимиром приехал в Авдеевку 2 февраля и вечером того же дня они пошли в гости к своей знакомой Елене. Вечером обстрелы участились и создавалось впечатление, что бои проходят совсем рядом.

По словам фотокорреспондента, внезапно ракета влетела прямо в окно кухни. Сам он в это время был в другой комнате. Взрыв отбросил стекло и другие предметы Нунну в лицо, отчего парень и получил ранение левого глаза.

Его друг тоже получил ранения, а вот их знакомая Елена находилась как раз на кухне, она погибла. Также Нунн написал, что за несколько мгновений до взрыва они в Владимиров тоже находились на кухне и если бы не вышли оттуда, то тоже погибли бы.

"Мы сидели на кухне за несколько минут до этого, и если бы все еще находились там, то все бы погибли», - написал Нунн.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Днепр привезли раненого в Авдеевке иностранного фотокора.