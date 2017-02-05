В Авдеевке восстановили подачу газа и тепла в дома

Глава Донецкой ОГА сообщил, что ажиотажа по поводу эвакуации из города нет, с начала обострения ситуации населенный пункт покинули лишь 248 человек

Ремонтники восстановили подачу газа и отопления в квартиры в обстреляной боевиками Авдеевке. Воду пока подают по графику. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.

«Газ и теплоснабжение в квартирах Авдеевки есть, воду подаем по графику. Больница и «Укртелеком» работают в штатном режиме. Подразделения Национальной полиции работают в усиленном режиме для обеспечения порядка в городе. По городу работают машины, которые развозят продукты питания и теплые вещи», - написал в соцсети Жебривский.

Позже Павел Жебривский рассказал в соцсети, что ажиотажа, связанного с выездом местных жителей из города нет. Сегодня из Авдеевки были эвакуированы 36 желающих: 18 детей и 18 взрослых. Всего же с начала обострения ситуации в Авдееве город покинули 248 жителей.

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