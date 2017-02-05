В Закарпатье взрывают лед, чтобы избежать подтоплений

На реках Закарпатья обнаружены 10 ледяных заторов, из-за которых затоплены населенные пункты

Спасатели ГСЧС начали взрывать лед на реках Закарпатья, чтобы предупредить дальнейшее образование ледовых заторов, из-за которых начинается подтопление населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

По данным ГСЧС, чрезвычайная ситуация сложилась в районе рек Тиса, Иршава, Боржава, Хустец, Байлова, Лютянка и Латорица. Там насчитали 10 ледяных заторов, из-за которых оказались подтопленными населенные пункты в пределах Тячевского, Раховского, Иршавского и Мукачевского районов. Спасатели не исключают быстрый подъем уровня воды на 0,5-1,5 метра.

Сообщается, что к ликвидации заторов привлечены пиротехнические расчеты из соседних областей.

Ранее «Комментарии" писали о том, что над Закарпатьем нависла угроза схода лавин и наводнений.