В Закарпатье взрывают лед, чтобы избежать подтоплений

На реках Закарпатья обнаружены 10 ледяных заторов, из-за которых затоплены населенные пункты
Спасатели ГСЧС начали взрывать лед на реках Закарпатья, чтобы предупредить дальнейшее образование ледовых заторов, из-за которых начинается подтопление населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
По данным ГСЧС, чрезвычайная ситуация сложилась в районе рек Тиса, Иршава, Боржава, Хустец, Байлова, Лютянка и Латорица. Там насчитали 10 ледяных заторов, из-за которых оказались подтопленными населенные пункты в пределах Тячевского, Раховского, Иршавского и Мукачевского районов. Спасатели не исключают быстрый подъем уровня воды на 0,5-1,5 метра.
Сообщается, что к ликвидации заторов привлечены пиротехнические расчеты из соседних областей.
Ранее «Комментарии" писали о том, что над Закарпатьем нависла угроза схода лавин и наводнений.
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Теги: взрыв, Закарпатье, лед, Наводнение, реки
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