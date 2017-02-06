Стало известно сколько будут стоить билеты на «Евровидение-2017»

Билеты на международный песенный конкурс начнут продавать уже на этой неделе

Озвучена стоимость билетов на песенный конкурс «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве.

«В среднем, цена будет от 40 до 200 евро», - сообщил в эфире «Громадского» заместитель руководителя НСТУ по вопросам проведения конкурса Павел Грицак и пояснил, что стоимость расчитывали, исходя из того, что на международный конкурс билеты будут покупать не только украинцы, львиная доля зрителей будут иностранцами..

Известно, что оператора продажи билетов выбрали в результате тендера.

«Минимальный доход, который планировали - 44 миллиона гривен. Но после тендера мы ведем активные переговоры с победителем - и сейчас мы ожидаем, что доходы от продажи билетов будут более 60 миллионов гривен», - сообщил заместитель руководителя НСТУ.

Также стало известно, что продавать билеты на «Евровидение-2017» начнут уже на этой неделе.

Ранее «Комментарии" писали о том, что определили первую пару финалистов отбора на «Евровидение-2017».