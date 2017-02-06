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Признание Азарова и Клюева

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Азаров и Клюев считают события в Украине в 2014 году госпереворотом

Оба чиновника из команды Януковича считают, что сегодня Украина может привлекать к себе внимание не достижениями, а военными действиями

Глава администрации экс-президента Андрей Клюев и экс-глава правительства Николай Азаров заявили о своей ответственности за происходящее в Украине в 2014 году и о своих ошибках во время пребывания у власти.

Об этом экс-чиновники времен Януковича заявили в эфире передачи «Право знать» на российском телеканале ТВЦ 4 февраля. сообщает Украинская правда.

В частности, Клюев на комментарий одного из журналистов, что на представителях экс-власти лежит большая ответственность за события 2014 года, к которым привела именно политика тогдашних чиновников, заявил: «Все мы, кто находился рядом с Виктором Януковичем, в определенной степени виноваты».

«Все виноваты, в том числе и я... Где-то, что-то, возможно, не договорил, или промолчал, возможно, что-то неправильно посоветовал... Каждый из нас, кто был у власти, ответственен за то, что произошло в 2014 году. Я это признаю», – отметил Клюев.

В свою очередь Азаров заявил, что «если кому-то от этого легче, я могу признать любые ошибки» и добавил, что «в Украине были только одни кукловоды, которые готовили «переворот» в Украине – США, остальные – это все чушь».

Азаров добавил, что его «единственная серьезная ошибка – что не сумел жестко перед Януковичем поставить вопрос о разгоне банды, организовавшей «госпереворот».

Во время своих ответов относительно ситуации в Украине, ее отношений с США и обострения противостояния в Донбассе Клюев и Азаров выражали позицию, созвучную с ранее обнародованными заявлениями представителей Кремля и МИД РФ: «Украина может привлекать внимание к себе не достижениями или реформами, а военными действиями».

Оба экс-чиновника высказывали мнение о стремлении определенных сил втянуть РФ в конфликт с новым президентом США Дональдом Трампом и «сделать дальнейшие поиски конструктивных решений по РФ невозможными, для чего необходимо серьезное обострение конфликта» в Украине.

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Теги: Азаров, госпереворот, Клюев, ошибки, признание, Янукович

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