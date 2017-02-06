Савченко объяснила, почему не хочет становиться президентом

Народный депутат Украины рассказала, что президентом быть не хочет, но если нужно, то может

Народный депутат Украины Надежда Савченко рассказала, что у нее нет особого желания становиться президентом Украины. Об этом она заявила в эфире телеканала «112 Украина».

«Вопрос хочу? Знаете, хочу это немного в другом выражается. Не хочу. Могу. Так все и продолжается. Не хочу, могу, буду, если надо, но, чтобы это было таким большим желанием прямо ... Это трудно, это очень большая ответственность. Поэтому и в дальнейшем так все остается, если я буду считать, что это нужно, то тогда я буду это делать», - заявила Надежда Савченко.

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Ранее "Комментарии" писали о том, что СБУ узнала, откуда у Савченко списки пленных.